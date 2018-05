Eine schlechte Russland-Bilanz zieht bei Metro personelle Konsequenzen nach sich. COO Pieter Boone muss gehen, Philippe Palazzi übernimmt.

Der Handelsriese Metro zieht personelle Konsequenzen aus den Problemen in seinem Russland-Geschäft. Das für die Großmärkte in Russland zuständige Vorstandsmitglied, Chief Operating Officer (COO) Pieter Boone, verlasse Metro "in beiderseitigem Einvernehmen", teilte der Dax-Konzern am Montag mit.

Der 46jährige Philippe Palazzi ...

