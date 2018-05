Apple sollte nach Meinung von Chartanalysten in den kommenden Monaten neue Tops an den Märkten schaffen. Jetzt seien Kursgewinne von mehr als 20 % gut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Grund für die positive Einschätzung ist der Umstand, dass Apple kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat. Vorher hatte die Aktie in mehreren Anläufen genau dieses Ziel mehrfach verfehlt. Jetzt sind Kaufsignale sichtbar - starke Signale!

Wirtschaftliche Vorteile

Auch wirtschaftlich orientierte ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...