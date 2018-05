Facebook hat sich zuletzt in einer starken und deutlich ansteigenden Form präsentiert. Die Aktie hat alle Kritiker eines Besseren belehrt, die schon das große Ende heraufbeschworen hatten. Nun wird der Wert in den kommenden Sitzungen die Grenze von 150 Euro ansteuern und darüber sogar das nächste Rekordhoch aufstellen können, heißt es. Im Einzelnen: Die Aktie schaffte am Freitag ein bemerkenswertes Signal. Zwar ging es um einige Cent nach unten. Auf der anderen Seite wurde der erst jüngst zurückeroberte ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...