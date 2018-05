Good Brands AG: Mannheim/ Berlin - Beteiligung an der Marvin Inc. (trustharper.com) DGAP-News: Good Brands AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Good Brands AG: Mannheim/ Berlin - Beteiligung an der Marvin Inc. (trustharper.com) 07.05.2018 / 15:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Marvin Inc. hat die Plattform Harper ins Leben gerufen. Das Deutschlandgeschäft erfolgt über die 100% ige Tochtergesellschaft Marvin GmbH mit Sitz in Berlin. Harper ist für die Skalierung und Distribution von organischem Content von Influencern, Meinungsführern und Kreativen verantwortlich. Dabei optimiert Harper die Ausspielung des Contents durch Real-Time Bidding, AI und propritäre Algorithmen - alles im Namen des originalen Absenders. Harper ist live in private beta und launched öffentlich im Sommer 2018. Über Good Brands AG Marken begleiten unser tägliches Leben. Sie stehen für Innovation, Sicherheit, Bekanntheit und verleihen Produkten ein unverwechselbares Profil. Die Good Brands AG mit Sitz in Mannheim entwickelt und beteiligt sich an Marken in Bestandsmärkten. Ganz gleich ob Textil, Food, Autopflege oder neue Marken und Techniken im Retail. Die Good Brands AG ist an der Börse Hamburg gelistet (WKN: A2AA5A / ISIN: DE000A2AA5A0) 07.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Good Brands AG Turleystraße 8 68167 Mannheim Deutschland Telefon: 0151 - 17485936 E-Mail: langner@goodbrands-ag.com Internet: www.goodbrands-ag.com ISIN: DE000A2AA5A0 Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683171 07.05.2018

