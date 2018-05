Köln (ots) - Detlef Steves hat es geschafft: Hinter dem Moerser Heißsporn liegt eine nervenaufreibende Rennfahrer-Ausbildung! Nach unzähligen Fahrstunden, einem Medizincheck bis zur Rennlizenz - in der sechsteiligen NITRO Doku-Serie "Detlef wird Rennfahrer" ließ sich der humorvolle Kumpeltyp Detlef "Deffi" Steves durch Rennlegende Christian Menzel zum Rennfahrer ausbilden. Jetzt muss er sich mit seinem Mentor als Team NITRO auf dem Nürburgring beim "24h Classic"-Rennen beweisen: Detlefs erstes Rennen! NITRO zeigt die Zusammenfassung des "24h Classic"-Rennens im Rahmen des ADAC Zurich 24h-Rennens am Freitag, den 11. Mai 2018, von 17.00 bis 18.30 Uhr - moderiert von Nils Bomhoff.



Der Männersender sprach mit seiner Frau Nicole Steves über das bevorstehende "24h Classic"-Rennen: "Natürlich habe ich große Angst um Deffi", so Frau Steves ehrfürchtig. Deshalb möchte sie am Freitag auch auf gar keinen Fall live mit dabei sein, wenn ihr Detlef durch die mörderischen Kurven des Nürburgrings brettert. "Ich versuche auszublenden, was er da macht!". Zum Glück hat Deffi Ex-DTM-Profi Christian Menzel an seiner Seite: "Ich habe ihn kennengelernt - Christian ist ein toller Mensch!", freut sich Nicole Steves. Und weiter: "Christian weiß mit seinen Macken umzugehen und versteht seinen Humor." Wenn da nicht Detlefs Magen wäre: Ob als Beifahrer oder selbst am Steuer, die Übelkeit - Detlefs härtester Gegner - riss ihn oft zu Boden. "Hier konnte ich ihn leider nicht wirklich unterstützen, hatte aber immer ein offenes Ohr und litt jedes Mal mit ihm". Die Frage ist: Besiegt Detlef seine Übelkeit beim "24h Classic"-Rennen und hält das Rennen durch? Die gesamte Rennfahrer-Ausbildung ihres Mannes hat für Frau Steves einen erfreulichen Nebenaspekt, so sei Deffis privater Fahrstil deutlich ruhiger geworden. Der Heißsporn vom Niederrhein wurde gezähmt.



Nach dem Rennen, ist vor dem Rennen für Deffi: Detlef Steves trifft nach seinem Rennen auf Comic-Zeichner Rötger Feldmann alias "Brösel" und erhält vom Werner-Schöpfer eine exklusive Einladung zum Motorsportfestival "Werner - Das Rennen" (30. August bis 2. September). Im Spätsommer wird dann im norddeutschen Hartenholm richtig Gas gegeben: NITRO ist Präsentator und Medienpartner von "Werner - Das Rennen".



Die NITRO-Eigenproduktion "Detlef wird Rennfahrer" war bisher schon ein Erfolg für den Männersender mit Marktanteilen von bis zu 2,5 Prozent (Männer 14-59). Die sechs Folgen erreichten im Schnitt 2,0 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer. Und wer es verpasst hat: Am 12. Mai werden die sechs Folgen "Detlef wird Rennfahrer" von 08.35 Uhr bis 13.50 Uhr bei NITRO wiederholt!



Auch das Himmelfahrtswochenende steht bei NITRO voll im Zeichen des motorisierten Wahnsinns: So wird das ADAC Zurich 24h-Rennen beim Männersender live übertragen. Von Samstag, 12. Mai, ab 14.45 Uhr, bis Sonntag, 13.05., bis 16.15 Uhr, ist NITRO über einen Zeitraum von mehr als 25 Stunden nonstop live dabei.



