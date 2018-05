Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, konnte heute sein neues Jahreshoch knapp vor der 93,00 bilden, doch die Dynamik lies nach und so findet der Handel nun um 92,80 statt. US-Dollar wartet nun auf Daten Der Index verzeichnet die 4. Woche in Folge einen Gewinn und so konnte er in Richtung 93,00 ...

