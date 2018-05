Bereits im Laufe des Berichtsjahr nahm die Thimm Gruppe ihr neues Wellpappenwerk Holledau im bayrischen Wolnzach vollständig in Betrieb. Der Standort, an dem Transport- und Verkaufsverpackungen aus Wellpappe entstehen, zählt zu den modernsten Wellpappenwerken in Europa. Mathias Schliep, Vorsitzender der Geschäftsführung Thimm Gruppe, fasst die Bedeutung des Investments zusammen: "Der Bau eines komplett neuen Wellpappenwerkes ist gerade für uns als Familienunternehmen etwas ganz Besonderes. Es ist ein Symbol für die konsequente Wachstumsstrategie und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens."

Gleichzeitig investierte die Thimm Gruppe im Geschäftsjahr 2017 mit 20,4 Mio. Euro außerdem in den weiteren Ausbau und die Modernisierung der bestehenden Produktionsstandorte. Dabei setze das Unternehmen seine Internationalisierungsstrategie konsequent fort und steigerte durch die Erweiterungen der Werke in Polen, Rumänien und Tschechien seine Marktpräsenz in den stark wachsenden osteuropäischen Absatzländern erfolgreich.

Digitale Geschäftsmodelle erfolgreich

Darüber hinaus zieht die Thimm Gruppe ein sehr positives Fazit der ersten Monate seit Start der digitalen Rollendruckanlage am Standort Ilsenburg: "Die Akzeptanz für die neue Drucktechnologie im Markt ist überdurchschnittlich hoch. So haben wir bereits vielseitige ...

