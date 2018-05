Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Metro AG hat ab sofort einen neuen Chief Operating Officer - mit langjähriger Erfahrung im Restrukturieren von Landesgesellschaften und in Osteuropa.

Der Metro-Aufsichtsrat hat am Montag mit sofortiger Wirkung Philippe Palazzi, 46, zum COO bestellt, der damit auch die operative Verantwortung für alle Großhandels-Landesgesellschaften hat. Palazzi folgt auf Pieter Boone, der das Unternehmen verlassen wird.

Metro teilte mit, dass die Prognose für das Gesamtjahr, die das Unternehmen aufgrund des schwachen Russland-Geschäfts am 20. April gesenkt hatte, von den Änderungen unberührt bleibe.

Metro hatte die Prognosesenkung für Umsatz und operativen Gewinn (EBITDA) unter anderem mit höheren Kosten für die Neupositionierung des Russland-Geschäfts sowie niedriger als zuvor erwarteten Umsätzen begründet. Investoren hatten die Gewinnwarnung vor allem deswegen kritisiert, weil Metro vier Wochen zuvor auf einem Capital Markets Day ein rosiges Bild des Russland-Geschäfts gezeichnet hatte.

Boone, 50, hatte 2012 bis 2015 den Vorsitz der Geschäftsführung im russischen Großhandelsgeschäft. Seit Juli 2017 war er als COO im Metro-Vorstand für alle Cash & Carry-Landesgesellschaften zuständig, einschließlich Russland.

Metro Cash & Carry Russland wird seit 2016 von Jere Calmes geleitet.

Palazzi, seit 20 Jahren bei Metro, hatte zuletzt als Mitglied des obersten Führungskreises unterhalb des Vorstands unter anderem Verantwortung für die Großhandels-Landesgesellschaften in Frankreich, Portugal und Spanien. Zuvor war Palazzi unter anderem Chef des Italien-Geschäfts sowie in leitender Funktion bei Metro in Ungarn.

