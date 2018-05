Angeführt von einem starken Ölsektor sind die US-Aktienmärkte mit festen Notierungen in die neue Woche gestartet. Die Angst vor Angebotsengpässen trieb die Rohölpreise am Montag auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Am Markt wurde vor allem auf die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zu den Sanktionen gegenüber Iran verwiesen. Sollte Trump aus dem Abkommen mit Iran über dessen Atomprogramm aussteigen, drohen abermalige Sanktionen gegen das ölreiche Land.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte am Montag im frühen Handel um 0,84 Prozent auf 24 465,82 Punkte vor. Am Freitag hatte er von positiv aufgenommen Arbeitsmarktdaten aus den USA profitiert und um 1,4 Prozent zugelegt. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Montag um 0,61 Prozent auf 2679,60 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,80 Prozent auf 6823,24 Punkte./edh/he

