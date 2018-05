Mainz (ots) -



Woche 19/18 Dienstag, 08.05.



Beginnzeitkorrekturen:



5.20 Rätselhafte Tote - Das Menschenopfer der Inka Deutschland 2014



6.05 Angriff der Wikinger



6.50 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter



7.35 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



8.20 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity



9.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016



9.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017



10.35 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin



12.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017



13.50 ZDF-History Die Fremden kommen Deutschland 2018



13.25 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945 Deutschland 2014



14.10 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945 Deutschland 2014



14.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945 Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen:



17.20 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945 Deutschland 2014



18.05 Despoten Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



23.55 ZDF-History Deutschland 1945 von oben Deutschland 2015



0.40 heute journal



1.05 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie



1.50 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze



2.35 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene Deutschland 2008



3.20 Geheimnisse des Universums Überleben ohne den Mond Deutschland 2009



4.05 Das Geheimnis des Universums Einstein und die Relativitätstheorie Deutschland 2017



