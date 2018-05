Der russische Präsident verspricht Reformen in seiner vierten Amtszeit. Doch trotz harter Sanktionen wird daraus nichts, denn der Kreml fürchtet den Kontrollverlust.

Alle Augen richteten sich gespannt auf Wladimir Putin. Die Hand hat er auf ein rotes in Waranleder eingehülltes Exemplar der russischen Verfassung gelegt, die nur zur Vereidigung aus den Präsidentenbibliothek genommen wird. Der 65-Jährige schwört vor 3.500 Gästen im Kreml - darunter Rosneft-Aufsichtsratschef und Altkanzler Gerhard Schröder - die Rechte und Freiheiten der Menschen und Bürger zu achten. In seiner Rede spricht er über Wirtschaftsreformen - doch so progressiv wird es nicht.

Es ist bereits das vierte Mal, dass sich Putin als Präsident einschwören lässt. Seit seinem ersten Amtsantritt im Jahr 2000 findet die Zeremonie stets im prächtigen Andrejew-Saal des Großen Kremlpalastes statt, dort wo sich früher auch die Zaren krönen ließen. Sein Vorgänger Boris Jelzin hatte den Eid noch im zu Sowjetzeiten für Parteitage gebauten Staatlichen Kremlpalast abgelegt.

Auch wenn der Ablauf des Zeremoniells immer gleich ist, hat Putin diesmal kleine Veränderungen eingebaut: So ist er zur Demonstration der erfolgreichen Importsubstitution nicht im Mercedes, sondern einer eigens dafür in Russland hergestellten Limousine namens "Kortege" vorgefahren. Im Saal verfolgen nicht nur Abgeordnete, wichtige Beamte und Funktionäre aus Wirtschaft und Kultur seine Rede, sondern auch Jugendliche aus Freiwilligenorganisationen.

Revolutionäres bekommen sie nicht zu hören. Putin bedankt sich noch einmal für die breite Unterstützung bei der Wahl, die er als "großes politisches Kapital" bezeichnet. Er verspricht eine Stärkung Russlands in der internationalen Arena und eine Verbesserung der Lebensumstände der Russen. Er fordert einen "Durchbruch in allen Lebenssphären", will diesen aber zugleich auf der Basis traditioneller Werte erreichen. Ähnlich hatte er sich nicht nur vor zwei Monaten bei der Rede zur Lage der Nation, sondern eigentlich auch schon 2012 bei seiner ...

