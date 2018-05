New York - Angeführt von einem starken Ölsektor sind die US-Aktienmärkte mit festen Notierungen in die neue Woche gestartet. Die Angst vor Angebotsengpässen trieb die Rohölpreise am Montag auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Am Markt wurde vor allem auf die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zu den Sanktionen gegenüber Iran verwiesen. Sollte Trump aus dem Abkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...