Mehrere hundert Millionen Batteriezellen soll der koreanische Hersteller bis 2022 an das deutsche Unternehmen liefern. Es will damit die Versorgungssicherheit für seine Lithium-Ionen-Produkte sicherstellen.Einen langfristigen Vertrag über die Lieferung von mehreren hundert Millionen Lithium-Ionen-Batteriezellen haben die BMZ GmbH und LG Chem Ltd. geschlossen. Bereits am 10. April ist der bis 2022 laufende Vertrag vereinbart worden, wie das Karlsteiner Unternehmen nun am Montag bekanntgab. "Damit bieten wir unseren Kunden eine langfristige Versorgungssicherheit für ihre Produkte auf Basis einer ...

