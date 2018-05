San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NetSpeed Systems

(http://netspeedsystems.com/) und Esperanto Technologies

(https://esperanto.ai/) gaben heute bekannt, dass Esperanto die IP-

und Intelligent-Design-Umgebung von NetSpeed für seine

Supercomputer-on-a-Chip für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz

(KI) lizenziert hat. Esperantos 7nm (Nanometertechnik)-Chip kann

Tausende von RISC-V-kompatiblen Prozessoren integrieren, die alle

einzeln mit einem Vektor-/Tensorbeschleuniger ausgestattet und mit

NetSpeeds NoC-IP verbunden sind.



KI-Anwendungen brauchen eine neue Architektur, um einen ganz neuen

Leistungsbedarf, fortschrittlichste Ansprüche an Funktionsfähigkeit

und einen ultra-niedrigen Energiebedarf zu erfüllen. Die

Interconnect-Technologie ist ein ausschlaggebender Baustein dieser

Architekturformen.



"Wir befinden uns immer noch in einem frühen Reifestadium der KI,

haben jedoch gelernt, dass anspruchsvolle neurale Netzwerke eine

ungeheuer hohe Leistung erfordern," sagte Linley Gwennap, leitender

Analyst bei The Linley Group. "Ein derartiges Leistungsniveau zu

schaffen, erfordert eine hohe Anzahl von Prozessorkernen, aber diese

Architektur lässt sich nur schwer entwickeln und testen. NoC

Technologie, wie die von NetSpeed, ist zu einer wichtigen,

wegbereitenden Technik für KI geworden, da sie den Prozess der

Verbindung mit CPUs und Beschleunigern auf einem komplexen SoC

automatisiert."



"Esperanto setzt Tausende von Prozessoren und Beschleuniger auf

einen einzigen Chip, und das größte Problem bestand für uns darin,

wie wir diese miteinander verbinden. NetSpeed konnte eine

überzeugende Lösung zur Zwischenverbindung unserer Prozessorkerne mit

Hochleistung anbieten, und durch die Lizenzierung ihrer IP sind wir

zudem in der Lage, unsere Markteinführungszeit zu reduzieren," sagte

Dave Ditzel, CEO von Esperanto Technologies.



Esperantos ET-Maxion Hochleistungs-Prozessorkerne wurden für

die höchste RISC-V Single-Thread-Leistung konzipiert. Ihre

ET-Minion Kerne wurden für Energieeffizienz und einen hohen

Floating-Punkt im Durchsatz inklusive Vektor-/Tensorbeschleunigung

entwickelt. Dank tausender energieeffizienter 64-Bit RISC-V Kerne auf

einem Chip kann Esperanto branchenführende Mengen an TeraFlops/Watt

skalierbarer Rechenleistung für künstliche Intelligenz, maschinelles

Lernen und andere Anwendungsbereiche liefern.



"NetSpeed und Esperanto sind sich in einem Merkmal sehr ähnlich:

wir stehen beide in unseren jeweiligen Domänen ganz vorne," sagte

Sundari Mitra, CEO von NetSpeed. "Während Esperanto sich damit

befasst, anhand seiner hohen Parallelitätsarchitektur unter Nutzung

des RISC-V Instruktionssatzes für Anwendungen mit hohem Volumen

künstliche Intelligenz zu ermöglichen, geht es bei NetSpeed darum,

die Leistungsstärke maschinellen Lernens in das Design von SoC und in

Architekturen fließen zu lassen. Es ist uns wirklich eine Ehre, mit

einem Pionier wie Esperanto zusammenarbeiten zu können. Dieser

Designerfolg ist eine weitere Bestätigung unserer Führungsstellung am

Markt der künstlichen Intelligenz."



Informationen zu NetSpeed Systems



NetSpeed arbeitet engagiert an den System-on-Chip

(SoC)-Anwendungen der nächsten Generation, die einen Umbruch in

unserer Kommunikations- und Interaktivitätsweise untereinander und

der Vernetzung mit unserer Umgebung herbeiführen. Ganz gleich, ob Sie

ein Hardwareentwickler sind, der nach Cache-Kohärenzlösungen sucht,

um Ihre Vorstellungen in Silizium zu realisieren, oder ein

SoC-Designer, der nach hohen Leistungswerten und effizienter

Vernetzung sucht, oder ein Sicherheitsmanager, der Lösungen für

widerstandsfähige, fehlertolerante Systeme sucht: NetSpeed hält eine

Lösung bereit. Erfahren Sie mehr, wie NetSpeed die Power künstlicher

Intelligenz auf das SoC-Design und die Architekt überträgt unter

www.netspeedsystems.com.



Informationen zu Esperanto Technologies



Esperanto Technologies entwickelt energieeffiziente

Hochleistungscomputerlösungen, die auf dem offenen RISC-V

ISA-Standard basieren. Esperanto hat seinen Firmensitz im

kalifornischen Mountain View sowie technische Zweigstellen an anderen

Orten in den USA, der Europäischen Union und in Osteuropa. Bei

Esperanto ist ein langjähriges Team aus erfahrenen Prozessor- und

Software Engineers tätig, die es sich zum Ziel setzen, RISC-V zur

bevorzugten Architektur für rechenintensive Anwendungen wie im

maschinellen Lernen zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter

https://esperanto.ai.



