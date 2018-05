Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Hallo in der neuen Woche nach dem Börsentag Wien (Bilder hier). Obwohl es am Freitag das höchste US-Indexplus seit Wochen gegeben hat (Dow +1,4%; S&P 500 +1,3% mit Technologie- und Finanzwerten als Gewinnern), bleibt Europa eher müde: Der ATX startet zwar fester, aber irgendwie wiederum auch nicht wirklich fester. Der Rückgang von Freitag (auf die Performance von Schwergewicht Erste Group zurückzuführen), ist nicht aufgeholt. Wir wollten am Freitag für das wikifolio die Erste Group aufsammeln, haben es aber dann (auch aus Gründen, dass wir den Stammtisch zum Börse Social Network Club hatten) doch gelassen. Dafür gibt es heute eine Neuaufnahme ins wikifolio...

