07.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Bawag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In der am 7. Mai 2018 abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von 0,583 EUR je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ausschließlich abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5%. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 15. Mai 2018. Nachweisstichtag für die Dividende ist der 16. Mai 2018 und Dividendenzahltag ist der 17. Mai 2018. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...