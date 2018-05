Starbucks verkauft sein Geschäft mit Bohnen und Getränken in Supermärkten an Nestlé. Der Vorreiter anspruchsvoller Cafébar-Ketten scheint seinen Zenit überschritten zu haben - zumindest in Deutschland.

Es ging nie um den Kaffee allein. Wer je eine der heute knapp 28.000 Filialen des 1971 in Seattle gegründeten Unternehmens Starbucks betreten hat, ahnt, dass hier ein Lebensgefühl beschworen wird. Das passt zu dem sorgsam von den drei Gründern gewählten Unternehmensnamen: Starbuck war der erste Steuermann und Gegenspieler von Käpt'n Ahab in Herman Melvilles "Moby Dick".

Der Angestellte Howard Schultz übernahm von den Gründern 16 Jahre später Namen und Geschäft mit dem Handel von Kaffeebohnen, nachdem er eine eigene Kaffeekette gegründet hatte. Er eine der erfolgreichsten Unternehmensgeschichten der USA.

Schultz' Versprechen - guter Kaffee in wohnlicher Atmosphäre - sollte er so weit einhalten, dass es mit dem Börsengang 1994 gelang, ein weltumspannendes Netz von Läden zu spinnen, die alle "Romantik und Seele" besitzen sollten, wie es Schultz einmal formulierte.

In der Expansion blieb der Idealismus offensichtlich auf der Strecke, so dass sich Schultz 2007, zu dieser Zeit nicht mehr an der Spitze als CEO tätig, daranmachte, ein Memorandum an sein Führungsteam zu schreiben, das eben den Verlust des Lifestyles beklagte. 2008 kam Schultz zurück als CEO und blieb ...

