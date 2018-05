Augsburg (ots) -



(tdx) Vorhang und Gardine gelten als spießig und altmodisch. Doch ganz ohne Sichtschutz sollen die Zimmerfenster auch nicht bleiben. Schließlich will man nicht unbedingt den neugierigen Blicken von draußen ausgesetzt sein. Ein Plissee ist eine praktische und modische Lösung zugleich.



Der Faltenstoff ist wieder in. Besser bekannt als Faltstore oder Plissee macht der innenliegende Sicht- und Sonnenschutz an nahezu jeder Fensterfront eine gute Figur. Einerseits hält er die Blicke unliebsamer Beobachter fern, anderseits schützt er vor allzu intensiver Sonneneinstrahlung. Der besondere Clou gegenüber Vorhang und Gardine ist die punktuelle Ausrichtung. Durch ein Schienensystem kann das Plissee auch nur Teile der Fensterfläche verdecken. Die Optik gleicht einer Ziehharmonika. In den dünnen, leichten Stoff sind Falten eingebügelt, die sich stufenlos auseinanderziehen und zusammenstauchen lassen. Mit Hilfe einer Klemmvorrichtung oder einer direkten Fixierung auf dem Fensterrahmen kann ein Plissee millimetergenau eingepasst werden. Und noch ein Vorteil: Selbst schwierige Fensterformen - ob Dreieck, Trapez oder Rundbogen - lassen sich problemlos verschatten.



Beim Design sind keine Grenzen gesetzt. Ob Baumwolle, Polyester, Satin oder Jaquard - es gibt eine schier unendlich große Farb- und Musterauswahl. Besondere Effekte entstehen durch verschiedene Stoffdichten. Das transparente Plissee wird meistens im Homeoffice verwendet. Es lässt ausreichend Licht in den Raum und bietet einen guten Blendschutz. Ein lichtdurchlässiges Plissee schützt vor ungewünschten Einblicken und eignet sich beispielsweise für den Wohnbereich, den Wintergarten oder im Badezimmer. Je nach Farbe und Sonnenstand kann eine interessante Lichtstimmung entstehen. Das abdunkelnde Plissee ist meist im Kinder- oder Schlafzimmer anzutreffen. Eine Besonderheit entsteht, wenn zwei unterschiedliche Stoffe miteinander kombiniert werden. Ist der eine abdunkelnd und der andere transparent, lässt das Plissee je nach Auffächerung mal mehr, mal weniger Licht herein. Auch die Kombination aus zwei Farben kann für optisch gelungene Effekte sorgen. Je nach Spreizung der Falten ist die Farbwirkung unterschiedlich intensiv.



