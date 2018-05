Unterföhring (ots) -



Captain James Flint (Toby Stephens, im Bild), einst ein hochdekorierter Offizier der Royal Navy, ist nun der gefürchtetste Freibeuter aller sieben Weltmeere. Doch das übermächtige britische Empire setzt alles daran, um den Piratenkapitän ein für alle Mal zu vernichten. Von unzähligen Feinden umzingelt, kämpfen Flint und seine Crew um Freiheit und Leben. Hinter der Abenteuer-Serie steht unter anderem Action-Großmeister Michael Bay ("Transformers") als Produzent. ProSieben MAXX zeigt die dritte Staffel "Black Sails" ab Mittwoch, 9. Mai 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



