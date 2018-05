International Cobalt Corp.: Beginn der luftgestützten Erkundung des Kobaltprojekts Ramsay DGAP-News: International Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Research Update International Cobalt Corp.: Beginn der luftgestützten Erkundung des Kobaltprojekts Ramsay 07.05.2018 / 17:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. International Cobalt leitet luftgestützte Erkundung des Kobaltprojekts Ramsay in die Wege Vancouver, British Columbia, 7. Mai 2018: International Cobalt Corp. (CSE: CO) (das "Unternehmen" oder "International Cobalt") berichtet, dass das Unternehmen Prospectair aus Gatineau, Quebec, beauftragt hat, eine 950 Linienkilometer umfassende Erkundung über dem Kobaltprojekt Ramsey ("Ramsey") im nördlichen New Brunswick zu fliegen. Diese hochauflösende magnetische (MAG) und Time Domain Electromagnetic (TDEM) Erkundung wird das Unternehmen dabei unterstützen, die dem Projekts zugrunde liegende Geologie zu verstehen und die Vererzungskontrollen zu identifizieren. Die Zielsetzung ist die Abgrenzung und Entdeckung weiterer Bohrziele für das geplante Sommerbohrprogramm. Dieses liegenschaftsumfassende Programm wird einen besseren Zusammenhang mit den historischen Bohrungen bringen, die von früheren Betreibern niedergebracht wurden. Frühere Bohrungen identifizierten zwei Zonen mit einer Kobalt- und Kupfervererzung, die ungefähr 650m auseinanderliegen: die Vorkommen Ramsey-Pitre und Malachite. Die besten Abschnitte der Bohrungen im Jahr 2004 umfassen 0,8m mit 0,956% Kobalt innerhalb eines 4,8m langen Bohrkernabschnitts mit 0,352% Kobalt. Höhergradige Zonen kommen typischerweise innerhalb mächtigerer Bohrkernabschnitte von bis zu 34,8m mit 0,180% Kobalt und 0,182% Kupfer vor. Obwohl die früheren Betreiber eine Vererzung über signifikante Mächtigkeiten identifizierten, so ließen sie viele technische Fragen unbeantwortet. Das Unternehmen plant, viele dieser Fragen zu beantworten einschließlich der möglichen Kontinuität zwischen den zwei Zonen, des Einfallens und Abtauchens der vererzten Zonen sowie der Bewertung der Höffigkeit anderer Bereiche auf Ramsey. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Genehmigung für Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.000m auf Ramsey und wird einen Antrag für weitere 3.000m stellen. Sobald es das Wetter zulässt, werden die Geländemannschaften zur Überprüfung am Boden der mittels der luftgestützten Erkundung identifizierten Anomalien sowie zur Durchführung geochemischer Programme und Kartierungsprogramme ins Gelände geschickt. Über das Projekt Ramsey Das 8.000 Hektar umfassende Projekt Ramsey liegt sehr günstig am Rand des produktiven Bathhurst Mining Camp ("BMC") im Norden der kanadischen Provinz New Brunswick ungefähr 25km westlich der von Trevali Mining Corp. betriebenen Mine Caribou. Das Projekt liegt in der Nähe einer gut entwickelten Infrastruktur einschließlich asphaltierter Straßen sowie Stromversorgung und befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtssprechung. Über den Kobaltmarkt Die Kobaltpreise erreichten vor Kurzem ein Zehnjahreshoch von über US$37,88 pro Pfund und zeigten einen stetigen Anstieg seit Mitte des Jahres 2015. Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil vieler Lithium-Ionen-Batterien, die in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen und am Markt für private Energiespeicher. Die in erster Linie durch den Elektrofahrzeugmarkt angetriebene Nachfrage nach Kobalt wird laut Erwartungen in der nahen Zukunft weiterhin stark bleiben und weiter zunehmen. Zurzeit werden 60% des globalen Angebots aus in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) betriebenen Minen bezogen. Politische Instabilität in der DRK zusammen mit sozioökonomischen Problemen im Umkreis der Bergbaubranche in dem Land einschließlich Berichte von Kinderarbeit veranlassten viele Unternehmen dazu, nach Angeboten dieses Metalls in stabileren Rechtssprechungen zu suchen. Über International Cobalt Corp. International Cobalt Corp. (CSE: CO) ist ein kanadisches Mineralexploration- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den aufstrebenden Kobaltsektor. Die schnell anwachsende große Batteriebranche, ein wichtiger Verbraucher von Kobalt, macht Kobalt zu einem attraktiven Schwerpunkt. Das Unternehmen strebt danach, den Unternehmenswert durch Beschaffung und Entwicklung von Projekten in sicheren progressiven Rechtssprechungen unter Einhaltung strikter Umwelt- und Sozialstandards zu erhöhen. Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Neil McCallum, P.Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., gemäß National Instrument 43-101 eine Qualifizierte Person, geprüft. Im Auftrag von: INTERNATIONAL COBALT CORP. "Timothy Johnson" Timothy Johnson, President Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 07.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 