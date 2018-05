DJ Scythian Biosciences (WKN: A2DV1L) Game-Changer im milliardenschweren US-Markt für Marihuana

DGAP-Media / 2018-05-07 / 16:44 *Liebe Anleger,* mit meiner Empfehlung die Aktie von Liberty Health Sciences [1] konnten Sie seit meiner Erstvorstellung satte 166,48% Kursgewinn erzielen! Vergessen Sie nun aber alles, was Sie bisher zu Cannabis-Aktien gelesen haben. Mit meiner heutigen Empfehlung haben sie die Chance in diesem Boom-Sektor einen noch viel höheren Gewinn zu erzielen. In den kommenden fünf Minuten verrate ich Ihnen, wie ich einen absoluten Game-Changer gefunden habe und warum insbesondere die milliardenschwere American Football Leauge NFL dieses Unternehmen sehnsüchtig erwartet hat. Bevor ich Ihnen meine heutige Erstvorstellung *Scythian Biosciences Corp. (WKN: A2DV1L / ISIN: CA7840531007) detailliert vorstelle, *möchte ich vorab, für die ganz schnellen unter Ihnen, die neun wichtigsten Argumente vorweg aufzählen. Dann wissen Sie sofort, warum ich sicher bin, dass Scythian Biosciences zukünftig Sie als Anleger glücklich machen kann. · *Mit C$ 35 Mio. prall gefüllte Kassen!* · *Extrem niedrige Marktkapitalisierung im Vergleich zur Peer Group im Boom-Sektor Cannabis* · *Cannabis-Branche in den USA und Kanada werden durch anstehenden Legalisierungen zum Milliarden US$-Markt* · *Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen* · *Massiver kursrelevanter Newsflow in den kommenden Wochen zu erwarten* · *NASDAQ-Notiz, sodass Profiinvestoren die Aktie kaufen können* · *Angesehenes, exzellentes Managementteam (u.a. Vic Neufeld, George Scorsis, Maghsoud Dariani)* · *Nach Kurskorrektur Verdopplungschance auf Jahressicht* · *Eine Marktkapitalisierung von über eine Milliarde US$ in wenigen Jahren ist keine Utopie!* *Es gibt schon einige spektakuläre Cannabis-Aktien, auch ich habe einige exzellente Unternehmen bereits im Depot aber Scythian Biosciences setzt noch einen drauf!* ...aber der Reihe nach... *Milliardenschwerer US-Markt für Marihuana* Der Cannabis Markt ist einer der größten und Wachstumsstärksten Märkte der Welt, das ist wohl unbestritten. Tag täglich suche ich daher Aktien, mit denen Sie und ich an den Gewinnen dieses Marktes partizipieren können. Eine Hauptschwierigkeit liegt dabei im hohen juristischen Risiko und der enormen Anzahl an Unternehmen, die in den Markt drängen. Daher suche ich primär Unternehmen, die am Rande von diesem Markt profitieren, für ihn aber unverzichtbar sind. So hat beispielsweise Enwave [2], mit deren Maschinen Marihuana getrocknet wird, seit meiner Empfehlung bereits 50 % Kursgewinn für Sie eingefahren. Liberty Health Sciences [3]konnte seit meiner Erstvorstellung gar um *166,48%* zulegen! Deren CEO, *George Scorsis*, bekleidet bei Scythian das Amt des Chairmains. Heute möchte ich Ihnen mit Scythian Biosciences ein Unternehmen vorstellen, das an einer canaboiden Medikamenten-Therapie forscht, *die das größte medizinische Problem alle Kontaktsportarten lösen kann. * *Gehirnerkrankung CTE - Hochrisiko-Sport: Football Auslöser für Hirnschäden* Der Super Bowl ist DAS internationale sportliche Großereignis. Jedes Jahr aufs Neue lockt er 800 Mio. Zuschauer vor die TV-Geräte. Mehr als die FIFA Fußball Weltmeisterschaft, und die findet nur alle vier Jahre statt. Wer hierzulande über überhöhte Fußballergehälter meckert, der sollte besser nicht über den Großen Teich schauen, denn beim American Football wird Geld verdient, und zwar deutlich mehr als im Fußball. Ein Grund hierfür liegt im Franchise System der größten Football Liga der Welt, der NFL. Die Teams sind nicht, wie im Fußball, Vereine im klassischen Sinne, sondern Unternehmen, hinter denen ein Geschäftsführer und ein Eigentümer stehen. So kommt es unter anderem auch ab und an mal vor, dass ein komplettes Team verkauft wird - aus den St. Louis Rams wurden 2016 beispielsweise kurzerhand die L.A. Rams. Auch die Spieler verdienen in der NFL deutlich besser als ihre Kollegen beim Fußball. Jahresgehälter im einstelligen Millionenbereich sind da eher die Ausnahme. Allerdings ist nicht alles Gold was glänzt und die Spieler zahlen dafür anderweitig einen hohen Preis. *Seit einigen Jahren schweben drei Buchstaben drohend wie ein Damoklesschwert über der beliebtesten Sportart in den USA:* *CTE, chronisch-traumatische Enzephalopathie, auch Dementia pugilistica, zu Deutsch faustkämpferischer Wahnsinn.* Dabei handelt es sich um eine chronische degenerative Erkrankung des Gehirns. Die Erkrankung tritt als Spätfolge von wiederholten leichten Gehirnerschütterungen auf, oft erst Jahrzehnte später. Die Folgen sind dramatisch. Die häufigsten Symptome sind Depressionen, Aggressionen, Gedächtnisverlust, motorische und mentale Defizite. Bekannt wurde die Krankheit durch eine Reihe von Selbstmorden ehemaliger NFL Profis in den 2000er Jahren. Seitdem wir das Ausmaß dieser Erkrankung von Jahr zu Jahr größer und größer. *110 Gehirnschäden bei 111 Footballspielern* Eine 2017 veröffentlichte Studie der Universität Boston [4] untersuchte die Gehirne von 202 verstorbenen ehemaligen Footballspielern. Bei 177 Spielern konnten folgen von CTE am Gehirn nachgewiesen werden. Eine Quote von 87 %. 111 der untersuchten Spieler waren ehemalige NFL-Profis. Unter diesen konnte die Krankheit bei 110 Gehirnen nachgewiesen werden - das ergibt einen Anteil von 99 %. Dramatische Ergebnisse, wenn man bedenkt, dass knapp die Hälfte der untersuchten Gehirne von Menschen stammen, die gerade einmal als Kinder oder Jugendliche an der High School oder dem College gespielt haben. Die direkten und indirekten Kosten in Folge von CTE belaufen sich laut den Centers for Disease Control and Prevention auf über 75 Mrd. $-US. In Anbetracht dessen erscheint es geradezu lächerlich, dass die NFL-Clubs im Zuge eines außergerichtlichen Vergleiches bereit erklärten 1 Mrd. $-US an geschädigte ehemalige Spieler zu zahlen. Die Anzahl der Geschädigten wird auf 20.000 Spieler geschätzt - und sie wird jedes Jahr größer. Jede Saison sind über 2.000 Spieler in der NFL aktiv. Mit dem 2009 eingeführten Concussion Protocol versucht die NFL der CTE Herr zu werden, ohne Erfolg. In die Forschung zur Linderung, Heilung und Vermeidung der Krankheit werden Millionen gesteckt - bisher ohne Erfolg. *Scythian Bioscience wird zum Mega-Game-Changer* Das Unternehmen erforscht eine Medikamenten Therapie, die die Folgen einer Gehirnerschütterung bekämpfen und somit die Spätfolge CTE verhindern soll. Das Verfahren basiert auf bereits bekannten und erforschten Wirkstoffen. Dabei wirken ein NMDA Antagonist und ein CB2 Agonist zusammen: Der NMDA Antagonist hemmt die Aktivität der weißen Blutkörperchen im durch einen Stoß geschädigten Gehirngewebe und stoppt die Freisetzung der Zytokine. Dabei handelt es sich um ein Protein, bzw. ein Peptid, das für das Anschwellen von geschädigtem Gewebe bei Gehirnerschütterungen verantwortlich ist (ähnlich wie bei Verletzungen an anderen Körperstellen auch Schwellungen entstehen). Der CB2 Agonist reguliert anschließend die Entzündungsreaktion. Dadurch geht die Schwellung, die im Moment der Gehirnerschütterung bereits entstanden ist zurück. Dadurch nimmt der Druck ab, den das angeschwollene beschädigte Gewebe von innen auf den Schädel ausübt. Genau dieser Druck ist es, der später für die Folgen der CTE verantwortlich sein soll. Mit dieser Therapie soll CTE verhindert werden können. Das Verfahren hat Scythian zum Patent angemeldet. "Football ist schon wegen der regelmäßigen Hits ein Hochrisiko-Sport. Nicht nur, weil es nachweisbar Gehirnerschütterungen gibt", so Politikerin und Vertreterin des US-Bundesstaates Illinois im Repräsentantenhaus Schakowsky. Weiter sagte sie: "Die amerikanische Öffentlichkeit braucht einen ehrlichen Umgang mit den Risiken und mehr Forschung." In der Behandlung von CTE steckt dabei ein riesiger Markt: Die Therapie soll nämlich prophylaktisch in Kontaktsportarten schon beim geringsten Verdacht einer leichten Gehirnerschütterung angewandt werden. Darüber hinaus, kann die Therapie auch zur Heilung von chronischen Magen-Darm-Entzündungen zum Einsatz kommen. In Verbindung mit einem "fatty acid hydrolax inhibitor" soll der CB2 Agonist auch zur Behandlung von Reizdarmsyndrom oder Morbus Chron eingesetzt werden. *Aphria Inc. - mehr als nur Großaktionär* Der kanadische Produzent *Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049 - Symbol: APH) [5]* gehört zu den wenigen Unternehmen, die autorisiert sind, medizinisches Marihuana an Länder mit medizinischem Bedarf wie Deutschland oder Australien zu exportieren. Für über 10 Mio. CAD sicherte sich Aphria nun knapp 10 % der Anteile von Scythian. [6] Dabei zahlte Aphria umgerechnet C$4,65 CAD pro Aktie und sicherte sich die Option zu einem Preis von C$5,50 die eigene Position zu verdoppeln innerhalb von 24 Monaten. Aber nicht nur die hohe Investitionssumme, sondern auch die Tatsache, dass die personellen Strukturen absolut professionell besetzt sind, lässt auf ein mehr als rosige Performance der Aktie schließen. Schauen wir uns doch mal die Personalien genauer an: · mit an Board ist *Vic Neufeld, CEO und einer der Gründer von Aphria Inc**.* · ebenfalls im Board of Directors ist *Renah Persofsky (Aphria Inc.)* · *George Scorsis (CEO Liberty Health Sciences)* sollte unseren Lesern

mehr als geläufig sein! Wie eingangs schon erwähnt konnte die Aktie von LHS nach unserer Erstvorstellung um *166,48% zulegen!* George war Präsident der 2012 gegründeten kanadischen *Mettrum Health Corp*., einem großen Produzenten für medizinisches Cannabis, dass bei seiner Übernahme durch die Canopy Group bereits C$430 Mio. schwer war. Außerdem hat er als Präsident *Red Bull*, Kanada umstrukturiert und dem Unternehmen so einen Rekordumsatz von C$150 Mio. beschert. · und dann wäre da noch Maghsoud Dariani! Vize Präsident und Mitbegründer von *Celegene *Corp., einem der größten Pharma Konzerne der Welt, ist Chief Science Officer des Management Teams. *NFL Legenden bilden den Beraterausschuss* Bart Oates, der in seiner Profikarriere in der NFL drei Mal den Superbowl gewinnen konnte und dadurch zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Footballspieler der USA wurde, schlug nach seiner Profilaufbahn eine Karriere als Anwalt ein und wird nun Vorsitzender des "Professional Athlete Advisory Committee" welches das Forschungsteam und das Unternehmen der Universität von Miami in deren Arbeit unterstützen wird. Ottis Anderson spielte von 1975 bis 1978 College Football an der University of Miami. Während dieser Zeit brach er den Karriere-Rushing-Record von Chuck Foreman und wurde der erste Spieler des Colleges, der mit 1.266 Yards in seinem Senior Year, in einem Jahr mehr als 1.000 Yards erlief. Insgesamt konnte er in seiner Collegezeit 3.331 Yards erlaufen und war bis 2014 All-time-rushing-Leader des Colleges. Auch er gewann zweimal den Superbowl. *Setzen Sie auf diesen etablierte First Mover* *Warum Sie jetzt in Scynthian Biosciences investieren sollten:* Besser könnte das Unternehmen kaum aufgestellt sein. Es bedarf nicht allzu viel Fantasie, um sich auszumalen, wo es für dieses Unternehmen bei erfolgreichem Erreichen seiner Meilensteinziele hingehen wird. Übernahmen, Lizenz Deals, internationale Vermarktung einer Blockbuster-Therapie, all das kann Scythian bereits in naher Zukunft bevorstehen und Sie können zu diesem frühen Stadium und zu dieser günstigen Bewertung bereits jetzt dabei sein, dank meiner intensiven Recherchen, die mich auf diese Perle hat stoßen lassen. Ein so günstiger Einstiegspreis wie aktuell sollte so schnell nicht wiederkommen und wenn Sie fix sind und zu diesem günstigen Niveau einsteigen, brauchen Sie sich auch keine Gedanken machen, durch die Warrants bei 5,50 CAD verwässert zu werden, da diese deutlich über dem aktuellen Kurs bei 4,10 CAD liegen. *Bis dahin können Sie bereits mit knapp 35 % im Plus liegen.* Sie sollten aber nicht allzu lange zögern, denn auch gut unterrichteten Quellen weiß ich, dass die meisten Anteile in festen Händen liegen. Das heißt, der Kurs sollte nicht mehr weiter sinken und bei guten Nachrichten schnell steigen, da nur wenige Stücke zum Verkaufen stehen. *Unsere Empfehlung: STRONG BUY* *Erstes Kursziel: 4,20 EUR* *Disclaimer* *Risikohinweis* Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen. Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) *Für die Berichterstattung über das Unternehmen Scythian Biosciences wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien und könnten höhere Kurse nutzen um selbige zu verkaufen.* Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. *Allgemeiner Haftungsausschluss* Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. *Urheberrecht* Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. 