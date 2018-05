Rom - Zwei Monate nach der Parlamentswahl in Italien droht die Regierungsbildung zu scheitern. Die rechtspopulistische Lega, die innerhalb der Mitte-Rechts-Allianz stärkste Partei geworden war, sprach sich für eine Neuwahl Anfang Juli aus. Auch der Chef der Fünf-Sterne-Partei, Luigi Di Maio, sei für eine neue Wahl am 8. Juli, sagte Lega-Chef Matteo Salvini am Montag.

Staatspräsident Sergio Mattarella führte am Montag neue Sondierungsgespräche. Danach muss er eine Lösung in der verfahrenen Situation ...

