Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag erstmals im laufenden Jahr unter 1,19 US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung sank am Nachmittag zeitweise bis auf 1,1898 Dollar. Zuletzt notierte der Euro wieder über 1,19 Dollar. In der Nacht hatte er noch 1,1978 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1902 (Freitag: 1,1969) Dollar festgesetzt.

Zum Franken hat sich der Dollar zu Wochenbeginn mit 1,0030 Franken über dem Paritäts-Niveau etabliert und notiert damit so hoch wie zuletzt Ende September des vergangenen ...

