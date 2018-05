Konzerne und Investoren müssen sich immer umfangreicher gegen Währungsschwankungen absichern - mitunter mit riskanten Wetten. Wie sie auf Dollar, Euro und Franken wetten - und wie Privatanleger ihnen nacheifern.

Lange Zeit schienen die Rollen klar verteilt am Währungsmarkt: Der Euro zog dem Dollar davon, auf 1,25 Dollar Mitte Februar, um insgesamt 14 Prozent allein in den vergangenen zwölf Monaten. Doch seit vergangener Woche deutet sich eine Trendumkehr an. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe sprang über die Marke von drei Prozent. Großanleger aus Asien oder Europa gaben ihre Heimatwährungen her und kauften Dollar-Anleihen. Die Folge: Die US-Währung legte binnen weniger Tage kräftig zu, der Kurs des Euro rutschte zeitweise unter die Grenze von 1,20 Dollar je Euro. Für Torsten Strohrmann, Devisenexperte der Fondsgesellschaft DWS, Anlass genug für eine Prognose: "Wir denken, dass der Dollar seine Konsolidierungsphase beendet hat und weiter Fahrt aufnehmen wird."

2017 kannte der Dollar fast nur eine Richtung: nach unten. Der Verfall hinterließ dramatische Spuren in vielen Depots. Im Januar 2017 kostete ein Euro 1,05 Dollar; Ende Dezember war er für 1,18 Dollar zu haben.

Zwölf Prozent Währungsverlust - das zieht so manchen schönen Gewinn mit US-Papieren ins Minus: Verluste, über die sich Fonds- und Privatanleger ärgern. Vor allem aber reißt die Volatilität gewaltige Löcher in Zahlenwerke von Konzernen, die sich nicht gegen Währungsschwankungen absichern.

Bei der Lufthansa, ihres internationalen Geschäfts wegen naturgemäß ein großer Akteur am Devisenmarkt, ist Andy Böhme verantwortlich dafür, dass solche Löcher nicht entstehen. Böhme, seine Mitarbeiterin Svenja Lang und ihr Kollege David Kehl vom Währungsteam der Airline kaufen und verkaufen täglich auf dem weltweiten Devisenmarkt umgerechnet rund 100 Millionen Euro, in allen wichtigen Währungen: Dollar, Yen, chinesischer Renminbi, Schweizer Franken, indische Rupie. Der Grund dafür ist denkbar einfach: Unternehmen wie die Lufthansa wollen nicht, dass ihre Gewinne von der Volatilität der Devisenkurse geschmälert werden. Euro-Anleger an den Börsen wappnen sich vor einem Verfall des Dollar. Umgekehrt sichern sich US-Investoren gegen eine Euro-Krise ab. Hedging heißt dieses Finanzversicherungsgeschäft im Fachjargon: Unternehmen und Anleger bauen eine schützende Hecke um ihr Geld - oder lassen sie bauen.

Der Devisenmarkt ist der größte Finanzmarkt der Welt. Banken, Investoren, Notenbanken und Unternehmen setzen rund 5000 Milliarden Dollar täglich in Devisen um - vor allem außerbörslich, also im Direkthandel zwischen Banken, und auf speziellen Plattformen wie der deutschen Devisenbörse 360T, die zur Deutschen Börse gehört. Auch Privatanleger können mitwetten (siehe Tabelle Seite 74). "Gesund und munter" sei der Markt, an dem Anleger ordentliche Renditen erzielen könnten, sagt Deutsche-Bank-Devisenstratege George Saravelos.

Zwei Drittel des Marktes weltweit entfallen nicht auf Geschäfte mit Währungen zum Tageskurs, sondern auf Derivate - Finanzprodukte, mit denen sich auf künftige Kurse wetten lässt. Vor allem in London, der globalen Hauptstadt des Devisenhandels. Mehr als 40 Prozent aller weltweiten Euro-Transaktionen werden hier über Banken und Broker abgewickelt.

Svenja Langs Arbeitsplatz in Frankfurt fehlt jeder Appeal, nichts erinnert hier an den Händlerglanz in der Londoner City oder der New Yorker Wall Street. Die Betriebswirtin und ihre Kollegen Böhme und Kehl - der eine ebenfalls BWLer, der andere Mathematiker - suchen sich morgens einen freien Schreibtisch im Großraum der Lufthansa-Finanzabteilung im ersten Stock der grün verglasten Konzernzentrale: mit Blick auf den Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen. Sie melden ihre Rechner im Netzwerk an und spielen sich Kurscharts auf zwei große Bildschirme, sie prüfen die Wechselkurse beim Datenlieferanten Bloomberg, telefonieren und rechnen - "am Ende ist es halt ein Bürojob", sagt Lang.

Allerdings einer, bei dem ziemlich viel schiefgehen kann. Lufthansa benötigt jedes Jahr fast fünf Milliarden Euro netto in Devisen. Die Fluglinie verkauft Tickets für umgerechnet zehn Milliarden Euro weltweit - in lokalen Währungen. Die Betriebskosten fallen aber erst Monate nach dem Ticketverkauf an, und zwar zum größten Teil in Euro. Darum hat Lufthansa in fast allen Währungen mehr Einnahmen als Ausgaben. Nur nicht in Dollar. Zwar wird natürlich auch der Ticketverkauf in den USA und in anderen wichtigen Märkten wie den Emiraten in Dollar abgewickelt. Und auch die Flugküchen und Jet-Werkstätten des Konzerns verkaufen ihre Leistungen weltweit in Dollar. Aber auf der anderen Seite der Devisenbilanz stehen gut sieben Milliarden Dollar für Sprit und Raten für bis zu 120 geleaste Maschinen und 30 neu gekaufte Flugzeuge. In Summe gibt Lufthansa in zwei Jahren umgerechnet sechs Milliarden Euro mehr in Dollar aus, als sie einnimmt.

Ohne die Arbeit seines Hedging-Trios würde das Ungleichgewicht den Konzern teuer zu stehen kommen: Legte der Dollar etwa gegenüber dem Euro zehn Prozent zu, müsste die Fluglinie gut eine halbe Milliarde Euro mehr ausgeben als geplant. Nur dank der Sicherungsgeschäfte sinken Risiken und Verluste. Verbilligte sich etwa der Dollar um mehr als ein Zehntel außerhalb des abgesicherten Bereichs von im Durchschnitt rund 1,23 Dollar pro Euro, kostete das die Lufthansa maximal rund 50 Millionen Euro. Die Einzelheiten regelt bei Lufthansa ein ausgefeiltes Regelwerk, das fast so detailliert ist wie die Sicherheitsvorschriften an Bord. Danach schätzen Lang und ihre Kollegen mit Teams aus der Finanzabteilung und der Sparte Treibstoffeinkauf, was der Konzern in den nächsten 24 Monaten, nach Abzug aller Ausgaben vor Ort, netto mehr an Devisen ausgeben als einnehmen wird.

Der Dollar dominiert alles

Die Lufthansa-Experten handeln ihre Währungen nicht direkt, sondern über Termingeschäfte. Das heißt, sie bezahlen zum Beispiel für das Recht, eine fixe Menge Dollar zu einem festen Kurs an einem festen Termin zu kaufen. Anbieter solcher Produkte sind Banken - und Lufthansa nutzt nur "solche mit erstklassiger Bonität", versichert Lang. Sie hedgt nicht alle Risiken, weil es für Lufthansa günstiger ist, einen Teil der Währungsschwankungen unbesichert zu lassen. Für die kommenden fünf ...

