Wenn es um virtuelle Währungen geht, so hat Großinvestor Warren Buffett dazu eine klare Meinung: Finger weg! In einem Interview mit dem TV-Sender CNBC bezog der laut "Forbes"-Liste drittreichste Mensch der Welt am Montag erneut Position gegen sogenannte Kryptowährungen. Buffett ließ durchblicken, dass er das Spektakel um Bitcoin und Co für eine Spekulationsblase hält. Man könne das mit der niederländischen Tulpenmanie von 1637 vergleichen. Damals wurden Tulpenzwiebeln zum Spekulationsobjekt. ... (Claudia Wallendorf)

