Felicitas Then ist als "Die Foodtruckerin" erstmals außerhalb Deutschlands unterwegs und widmet ihre Reise zwei italienischen Klassikern: Pizza und Pasta. In familiengeführten und traditionsreichen Unternehmen mit viel Hingabe zu ihrem Produkt lässt sich unsere Köchin zeigen, was für die Italiener zu Pizza und Pasta dazugehört und wie die hochwertigen Zutaten gewonnen werden.



Im Ursprungsland Italien hat Pizzabacken eine lange Tradition. Weltberühmt ist vor allem die klassische Variante aus Neapel - hier lernt Felicitas von einem echten Meisterbäcker, was eine neapolitanische Pizza ausmacht. Entscheidend sind hierbei nämlich nicht nur die Produkte, sondern auch der Prozess der Teigherstellung. Wie lässt sich die Traditionsspeise variieren? Vom Meisterbäcker Ciro Oliva lässt sich "Die Foodtruckerin" auch zeigen, wie vielseitig und modern das allgegenwärtige Fast Food zubereitet werden kann: glutenfrei oder Vollkorn- statt Weizenmehl sind nur zwei von vielen Beispielen.



Ebenso abwechslungsreich ist Pasta als ein weiterer Klassiker der italienischen Küche. Aus Fusilli, Tortellini, Spaghetti oder einer anderen der mindestens 20 verschiedenen Pastasorten lassen sich zahlreiche tolle Gerichte zaubern - doch vorher muss Felicitas die Nudeln selbst formen. Eine Leibspeise in Italien, aber hier eher ungewöhnlich ist Zitronen-Pasta. Um die raffinierte Spezialität selbst zubereiten zu können, erntet "Die Foodtruckerin" die gelben Früchte auf einem Zitronen-Landgut an der Amalfiküste.



Bei beiden italienischen Klassikern darf eines nicht fehlen: Käse. Daher besucht Felicitas für ihre Pasta eine Schafs-Farm, auf der sie nicht nur beim Melken der Tiere helfen, sondern auch bei der Herstellung von Pecorino zusehen darf. Für die Zubereitung einer Pizza Bianca, die mit Büffel-Ricotta anstatt mit Tomatensoße bestrichen wird, begibt sich unsere Foodexpertin zum einzigen biologisch-zertifizierten Wasserbüffel-Gutshof des Landes.



Felicitas Then über ihren kulinarischen Trip ans Mittelmeer: "Trotz des Unfalls mit meinem Truck, war es eine meiner schönsten Reisen für 'Die Foodtruckerin'. Pizza ist mein absolutes Lieblingsgericht und es war superspannend, das neapolitanische Original mit den Profis in Italien backen zu dürfen."



Erlebnisreiche Ausflüge, ein kleiner Unfall mit Felis geliebtem Foodtruck und geschmacksintensive Zutaten machen die Reise unter der Sonne Italiens zu einem außergewöhnlichen Abenteuer.



Es sind vier weitere Folgen in Planung, unter anderem mit Drehs in Spanien und Skandinavien.



"Die Foodtruckerin - Es gibt Pasta!" am 27. Mai und "Die Foodtruckerin - Es gibt Pizza!" am 3. Juni um jeweils 18.05 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathek.



Mehr Informationen, Rezepte und Kochtipps auf der WELT-Sendungsseite: www.welt.de/diefoodtruckerin.



