Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist gut in die neue Woche gestartet: Der Leitindex SMI rückte nach einem bereits von guten Vorgaben geprägten Auftakt während des Handels Schritt für Schritt weiter in Richtung der 9'000-Punktemarke vor. Am Ende fehlten bis dahin lediglich knapp 20 Punkte. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung von den Schwergewichten Nestlé und Novartis, die mit vielversprechenden Nachrichten aufwarteten. Ausserdem gab die Stärke des US-Dollar vor allem den exportgetriebenen Branchen Rückenwind.

Die Dollarstärke beziehungsweise der schwächere Franken sei bislang zu wenig in die Kurse von Schweizer Aktien eingeflossen, glaubte ein Händler. Nun werde dieser Entwicklung möglicherweise verstärkt Rechnung getragen. Demgegenüber seien die zuletzt stärker gewichteten geopolitischen Sorgen bei den Anlegern wohl ein wenig in den Hintergrund gerückt, so der Händler im Gespräch mit AWP weiter. Über das Wochenende hatte sich der Konflikt um einen möglichen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran zugespitzt und so dem Ölpreis Auftrieb gegeben.

Bis Börsenschluss kletterte der Swiss Market Index (SMI) um 0,84 Prozent auf 8'978,65 Punkte in die Höhe. Zu Handelsbeginn hatte der SMI verglichen mit Ende letzter Woche wenig verändert noch bei 8'895 Stellen notiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog am Berichtstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...