Bei Onlineprinters könnte schon im Herbst ein Börsengang anstehen. Die Internet-Druckerei hatte zuletzt rund 200 Millionen Euro umgesetzt.

Die Internet-Druckerei Onlineprinters könnte im Herbst ihre Aktien an die Börse bringen. Ein Börsengang sei "eine Option", sagte ein Sprecher des aus einer 1984 gegründeten klassischen Druckerei hervorgegangenen Unternehmens mit Sitz in Neustadt an der Aisch. Derzeit gehört Onlineprinters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...