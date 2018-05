Wirtschaftsminister Altmeier reist gen Osten. In Russland und der Ukraine spricht er vor allem über die Ostsee-Pipeline "Nord Stream 2".

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier plant kurzfristig eine Reise nach Russland und in die Ukraine. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen erfuhr, will der CDU-Politiker am kommenden Sonntag und Montag (13./14. Mai) nach Kiew und Moskau reisen. Altmaier will dort mit seinen Kollegen über energie- und wirtschaftspolitische Fragen ...

