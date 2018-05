Anleger sollten von Bitcoin & Co. nach Meinung von Warren Buffett die Finger lassen. Der Star-Investor bezeichnete die älteste und wichtigste Cyber-Währung am Montag in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC als "Rattengift hoch zwei". "Die Leute kaufen Bitcoin allein in der Hoffnung, dass sie jemand anderen finden, der ihnen mehr dafür zahlt."

Den vollständigen Artikel lesen ...