Allianz-Chef Oliver Bäte bringt eine "Fusion unter Gleichen" mit einem großen Konkurrenten ins Spiel. Das könne ein Ausweg sein, um eine umwälzende Transaktion umzusetzen, ohne die derzeit hohen Preise für Versicherungskonzerne zahlen zu müssen, sagte Bäte in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times". Der Vorstandschef...

Den vollständigen Artikel lesen ...