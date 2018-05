Mittels der Blockchain-Technologie will das Frankfurter StartUp Blockchain Helix die Identität der Privatpersonen im Internet sichern. An sich eine gute Idee, doch wie jeder Aufbau eines neuen Unternehmens braucht man Cash... Wie funktioniert so ein ICO - also das Crowd-Funding über eine Kryptowährung? Was gilt es zu beachten und welchen Gegenwert habe ich als Investor überhaupt? Alles was Sie über die "neue" Investment-Idee wissen müssen und weshalb ein PR-Gag die FinTech-Szene deutlich ins Wanken brachte, erfahren Sie in dieser Sendung.