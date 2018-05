Für Coca-Cola, Partner der Fußball-WM im Sommer, beginnt die heiße Phase bereits jetzt. Rund sechs Wochen vor Turnierbeginn geht die limitierte Sonderedition der Coca-Cola-Dosen an den Start. Mit einer Gaming-Aktionsflasche und Ticketverlosungen wird Fußballfans in Deutschland laut Unternehmensinformation zudem "die Zeit bis zum Anpfiff des Auftaktspiels am 14. Juni verkürzt". Im Klartext: Der Sponsor erhofft sich zusätzlichen Umsatz mit seinen Getränken.

Dosen sollen Sammelleidenschaft ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...