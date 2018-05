shareribs.com - Fünftausend Jahre alt soll das älteste Rezept für Bier sein. Möglicherweise wird nun in Kanada ein neues Kapitel in der Herstellung des Gerstensaftes aufgeschlagen. Die Provinzregierung Ontarios hat 300.000 Dollar zur Forschung an Cannabis-Bier bereitgestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...