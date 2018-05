Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 152 Euro belassen. Nachdem sich die Aktie des Chemieunternehmens in den vergangenen Wochen um mehr als 15 Prozent erholt habe, sei sie mittlerweile fair bewertet, begründete Analyst Chetan Udeshi sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-05-07/19:16

ISIN: DE000WCH8881