Das Atomabkommen mit dem Iran droht zu platzen. Doch die endgültige Entscheidung steht noch aus. Am Dienstag will sich US-Präsident Trump äußern.

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 MESZ) in Washington bekanntgeben. Das erklärte Trump am Montag via Twitter.

Deutschland und Frankreich haben den US-Präsidenten eindringlich vor einem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran gewarnt. "Wir befürchten, dass ein Scheitern dazu führt, dass es Eskalationen gibt und wir in die Zeit von vor 2013 zurückfallen werden", sagte Außenminister ...

