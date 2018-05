Millionen Deutsche nutzen Portale wie Jameda oder Ärzte.de. Mit neuen Funktionen und Online-Sprechstunden wollen diese noch mehr Nutzer anziehen.

Das Internetportal Jameda erweitert seine Arztsuche: Ab sofort können Nutzer nicht mehr nur nach niedergelassenen Medizinern und Ort filtern, sondern gezielt auch nach Ärzten für bestimmte Erkrankungen oder Behandlungen. Von A wie ADHS bis Z wie Zahnvorsorge reicht die Liste der derzeit rund 200 Suchbegriffe, für die das Münchner Portal Ärzte mit dem entsprechenden Fachwissen ausweist.

"Das Suchverhalten der Internetnutzer hat sich in den letzten Jahren stark verändert und wird auch beim Thema Gesundheit immer spezifischer", sagt Jameda-Geschäftsführer Florian Weiß. "Das war für uns Beweggrund, unsere Arztsuche in diese Richtung weiterzuentwickeln." Mit der erweiterten Suchfunktion will Jameda Patienten und Ärzte noch zielgerichteter zusammen führen und seine Position als Marktführer bei der Arztsuche weiter ausbauen.

Auch beim Konkurrenzangebot Ärzte.de ist Geschäftsführer Patrick Pschorn davon überzeugt, dass die Arztsuche im Netz immer gezielter wird: "Wenn der Nutzer im Internet einen Arzt sucht, ist er schon mitten im Suchprozess. Zuvor hat er sich bereits über Symptome und Krankheitsbilder informiert. Deshalb setzen wir darauf, die Nutzer bei seiner Recherche abzuholen", sagt Pschorn. Um sich von Marktführer Jameda zu differenzieren, will sich Ärzte.de stärker über Inhalte, etwa Expertenbeiträge und andere Informationsangebote differenzieren.

