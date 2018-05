Fortbildungen kosten oft viel Geld, deshalb schaut das Finanzamt bei ihrer Absetzung genau hin. Was Sie dabei beachten sollten.

Eine neue Perspektive, ein lang gehegter Traum oder nach Jahren beruflicher Routine eine neue Herausforderung: Gründe, aus denen sich Ruheständler weiterbilden, sind so vielschichtig, wie die angebotenen Kurse und Lehrgänge. Eins haben sie gemein: Sie kosten oft viel Geld. Die Kosten können sich Lernwillige normalerweise in der Steuererklärung zurückholen. Das geht aber nur, wenn ein Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und späteren Einnahmen besteht. Das Studium muss also irgendwann zu einem Einkommen führen. Dass dem so ist, muss der Steuerzahler nachweisen.

Wer einfach so ins Blaue studiert, sollte also nicht damit rechnen, dass sich das Finanzamt an den Kosten beteiligt. Das gilt selbst dann, wenn der Ruheständler sein Studium ernsthaft verfolgt und einen Abschluss erzielt. Ohne Ziel einer konkreten Tätigkeit ist ein Studium Privatsache. Das bekam zum Beispiel ein Arzt im Ruhestand zu spüren, der mit dem Finanzamt über die Anerkennung seines Studiums der Theaterwissenschaften stritt. Er hatte sehr gewissenhaft viele Jahre studiert und einige Jahr lang hatte sein Sachbearbeiter die Ausgaben auch als Ausbildungskosten anerkannt. Dann aber lehnte das Finanzamt die Erstattungen ab. Begründung: Eine spätere berufliche Anwendung der Kenntnisse sei unwahrscheinlich.

Das wollte der Arzt nicht akzeptieren und trug sein Anliegen bis zum Schleswig-Holsteinischen Finanzgericht. Aber auch hier kamen die Richter zu dem Schluss, dass ...

