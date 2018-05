SocGen senkt Air France-KLM auf 'Sell' - Ziel halbiert auf 6 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Air France-KLM um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 6 Euro halbiert. Die Arbeitnehmer der französisch-niederländischen Fluggesellschaft hätten den Konzernchef mit der Ablehnung des Gehaltsvorschlages des Managements zum Rücktritt gezwungen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei seine Kaufempfehlung für die Aktien nun obsolet. Schrittweise Reformfortschritte seien bisher ein wichtiger Teil seiner Investment-Einschätzung gewesen, so Kuhn. Er erwarte jetzt höhere Kosten und mehr Gegenwind von der Preisseite.

Oddo BHF senkt Deutsche Bank auf 'Reduce' und Ziel auf 9,40 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktie der Deutschen Bank von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 9,40 Euro gesenkt. Die angekündigten Maßnahmen des neuen Führungsteams seien enttäuschend und dürften nicht ausreichen, um in einem zyklischen Abwärtstrend ein ausreichendes Profitabilitätsniveau wiederherzustellen, schrieb Analyst Jean Sassus in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine gesenkten Schätzungen für das bereinigte Nettoergebnis lägen nun 10 Prozent unter den Konsensprognosen, die ebenfalls sinken dürften.

NordLB hebt Ziel für Lanxess auf 70 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal trotz negativer Wechselkurseffekte stark abgeschnitten und zudem den Ausblick so konkretisiert, dass man es als Anhebung interpretieren könne, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings preise der Aktienkurs bereits einen erheblichen Teil der guten Entwicklung und Aussichten ein.

JPMorgan senkt Wacker Chemie auf 'Neutral' - Ziel 152 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 152 Euro belassen. Nachdem sich die Aktie des Chemieunternehmens in den vergangenen Wochen um mehr als 15 Prozent erholt habe, sei sie mittlerweile fair bewertet, begründete Analyst Chetan Udeshi sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie.

Bryan Garnier hebt Hella auf 'Neutral' und Ziel auf 51 Euro

LONDON - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Hella nach einer Informationsveranstaltung in Paris von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 51 Euro angehoben. Der Finanzvorstand des Autozulieferers habe die mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sehe die Aktie nun günstiger aus denn je. Kurzfristige Kurstreiber, die eine Kaufempfehlung rechtfertigen würden, seien aber nicht in Sicht. Valeo bleibe ihr "Top Pick".

Baader Bank senkt Cancom auf 'Sell' - Ziel 79 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Cancom von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 79 Euro belassen. Das Margenpotenzial des IT-Dienstleisters sei nicht groß genug, um die nach der jüngsten Kursrally relativ hohe Bewertung der Aktie zu rechtfertigen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie.

Equinet senkt Hypoport auf 'Accumulate' - Ziel 172 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Hypoport von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 164 auf 172 Euro angehoben. Analyst Philipp Häßler begründete das neue Votum in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem zuletzt guten Lauf der Papiere des Finanzdienstleisters. Dieser habe im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und den Ausblick angehoben. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit zwei Zukäufen, die gut zu dem Unternehmen passten und nun in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt wurden.

National-Bank senkt TAG Immobilien auf 'Halten' - Ziel angehoben

ESSEN - Die National-Bank hat TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben. Das Immobilienunternehmen habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Seit Ende Februar habe der Aktienkurs allerdings auch wegen der gesunkenen Kapitalmarktrenditen deutlich zugelegt, weshalb sich der Aufschlag auf den Nettoinventarwert ausgeweitet habe. "Damit sind die Perspektiven moderater operativer Verbesserungen sowie einer Höherbewertung des Immobilienportfolios zur Jahresmitte bereits eingepreist."

DZ Bank senkt Dic Asset auf 'Halten' - Fairer Wert 10,60 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Dic Asset nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 12,00 auf 10,60 Euro gesenkt. Das erste Quartal des auf Gewerbeimmoblilien spezialisierten Unternehmens sei zwar erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Jahresprognose wurde bestätigt. Wegen seiner inzwischen aber vorsichtigeren Gesamtmarktstrategie für Aktien allgemein habe er den Risikoabschlag gegenüber dem Nettovermögenswert von 10 auf 20 Prozent erhöht.

DZ Bank hebt fairen Wert für BMW auf 108 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW nach Zahlen von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. BMW sollte in den kommenden Quartalen von seiner Modelloffensive profitieren. Zudem sieht Punzet für BMW weiterhin leichte Wettbewerbsvorteile bei der E-Mobilität.

