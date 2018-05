Your browser does not support the audio element. Börse Social Network (BSN) von Josef Chladek und Christian Drastil startet den "BSN Club, das ist ein Wertpapierclub 2.0." Mit einem "Börseboard", das moderiert wird.. Der Club 2.0 klingt nach nur online, ist aber auch ein Treffen in echt zum Anfassen mit Vortragenden, heute beim Wiener Börse Urgestein "Das Heinz". Zum Start kam der Börsenaltmeister Heiko Thieme, es gab weitere Vorträge von Fielmann, FACC und European Lithium."

Den vollständigen Artikel lesen ...