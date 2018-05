Die Wall Street befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Angesichts des Booms der Apple-Aktie spielt die Dollar-Stärke bei den Anlegern kaum eine Rolle.

Zu Wochenbeginn haben die Kurse an der Wall Street weiter zugelegt. Das Comeback des Dollar ignorierten die Anleger am Montag meist. Man habe sich im Moment an den Ausblick steigender Zinsen gewöhnt, sagte ein Händler. Zudem seien die Renditen am Rentenmarkt zuletzt nicht weiter gestiegen, sondern notierten meist unter ihren noch im April erreichten Hochs.

Der Dow Jones der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 24.357 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 2672 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7265 Punkte.

Zudem stützte der andauernde Anstieg der Ölpreise die Wall Street. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 75,40 Dollar je Barrel (159 Liter). Grund für den Preisanstieg ist die nahende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über mögliche ...

