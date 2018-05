Der Anbau von Erdbeeren hat eine rasante Entwicklung hingelegt. Allein in den letzten 10 Jahren stieg die weltweite die Produktion um 57 % in die Höhe. Dabei sind die Gründe von Land zu Land sehr vielfältig. Von Jahr zu Jahr werden weltweit immer mehr Erdbeeren produziert, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Im Jahr 2016 waren es...

Den vollständigen Artikel lesen ...