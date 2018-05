Er gilt als Unterstützer der MeToo-Bewegung. Doch nun zwingen den Misshandlungsvorwürfe Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman zum Rücktritt.

Der als Fürsprecher der MeToo-Bewegung bekannte New Yorker Generalstaatsanwalt ist nach Misshandlungsvorwürfen zurückgetreten. Die Anschuldigungen verhinderten seine weitere Arbeit für die New Yorker Behörden, erklärte Eric Schneiderman am Montagabend (Ortszeit).

Zuvor hatten ihm vier frühere Partnerinnen in einem Medienbericht vorgeworfen, ihnen gegenüber körperlich gewalttätig geworden zu sein. Im Magazin "New Yorker" ...

