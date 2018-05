Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will sein Ressort stärker auf die Folgen der Digitalisierung fokussieren. Deshalb richte er eine neuartige "Denkfabrik für die digitale Arbeitsgesellschaft" ein, die in Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern künftig den Wandel der Arbeitswelt systematisch begleiten werde, kündigte er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) an. "Im Idealfall wird das ein Kompetenzzentrum für die ganze Bundesregierung sein", sagte er. "Ich wünsche mir für die Regierung eine insgesamt noch ehrgeizigere Digitalstrategie."/and/DP/zb

