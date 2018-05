"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Putin und Schröder:

"Wladimir Putin wird zum vierten Mal mit Prunk und Pracht als russischer Präsident vereidigt, und Gerhard Schröder ist unter den ersten Gratulanten. Die am Montagmittag aus dem Kreml verbreiteten Bilder vom Altkanzler, wie er mit beiden Händen Putins Rechte ergreift, muten befremdlich an. Denn die Unbeirrbarkeit des früheren Kanzlers und SPD-Chefs steht in schroffem Kontrast zum derzeit sonst so ambivalenten Blick der Deutschen auf die Großmacht im Osten. Deutschland schwankt in seinem Kurs gegenüber Russland. Außenminister Maas und Kanzlerin Merkel werden bald zu Gesprächen nach Russland reisen. Bis dahin muss die Bundesregierung zu einer gemeinsamen Haltung gefunden haben. Alles andere wäre ein Triumph für den in Moskau herrschenden Meister der Spaltung."/yyzz/DP/he

AXC0014 2018-05-08/05:35