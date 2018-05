Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die vierte Amtszeit von Russlands Staatspräsident Wladimir Putin:

"(...) unter Putin hat sich Russland genau in die seiner Montagsrede entgegengesetzte Richtung entwickelt. Eine überbordende Korruption ist systematischer Bestandteil des von ihm geschaffenen Herrschaftssystems, Rechtsunsicherheit für kleine und mittlere Unternehmer ist Alltag, und eine aufgeblähte und bürgerfeindliche Bürokratie funktioniert am besten dann, wenn sie Putins sogenannte Wahlsiege in der richtigen Höhe sicherstellen soll. (...) Was für die Innenpolitik gilt, gilt auch für Putins Umgang mit dem Rest der Welt. Wenn er über Frieden, Dialog und gleichberechtigte Zusammenarbeit spricht, sollte man das in etwa so ernst nehmen wie sein Lob auf die Demokratie. Dass ein ehemaliger Bundeskanzler sich bei der Amtseinführung eines solchen Herrschers in der ersten Reihe befindet, ist deshalb ein Grund zum Fremdschämen."/yyzz/DP/tos

