Von Google sind am Dienstag (ab 19.00 Uhr) interessante Neuigkeiten für Android-Nutzer zu erwarten. Das meistbenutzte Smartphone-System steht traditionell im Mittelpunkt der jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O. Zu den weiteren Schwerpunkten dürften neue Dienste mit künstlicher Intelligenz, der sprechende Google Assistant und die Strategie im Geschäft mit virtueller Realität gehören. Google veranstaltet die Konferenz zum dritten Mal an einer Freilichtbühne in Nachbarschaft seiner Konzernzentrale im kalifornischen Mountain View./so/DP/zb

