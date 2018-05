Trump entscheidet über Zukunft des Atom-Deals mit dem Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump wird heute eine der wohl weitreichendsten Entscheidungen seiner bisherigen Amtszeit treffen. Er will bekanntgeben, wie er sich die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran vorstellt. Der 2015 abgeschlossene Deal gilt als eines der wichtigsten, und auch als eines der umstrittensten internationalen Abkommen. Die Regelung verpflichtet die internationale Gemeinschaft, auf Sanktionen gegen den Iran zu verzichten. Im Gegenzug soll der Iran weitgehend die Anreicherung von Uran unterlassen, so dass die Herstellung von waffenfähigem Nuklearmaterial ausgeschlossen ist.

Italien steuert auf Neuwahl zu - doch wann?

Rom - Italien steuert nach einem Debakel bei der Suche nach einer Regierung auf eine Neuwahl zu. Staatspräsident Sergio Mattarella sprach sich für eine "neutrale" Regierung aus, die bis Dezember im Amt bleiben und das Land zu einer Neuwahl führen könne. Aber die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die bei der Wahl die stärkste Einzelpartei geworden war, und die rechtspopulistische Lega wehrten sich gegen solch eine Option. Sie forderten einen früheren Termin für die Neuwahl. Seit der Wahl am 4. März hatte sich kein Regierungsbündnis gefunden.

Koalition bringt Baukindergeld und Mietreform auf den Weg

Zugspitze - Bereits rückwirkend zum Jahresbeginn will die große Koalition ein Baukindergeld für Familien auszahlen, um ihnen den Hausbau oder Erwerb einer Eigentumswohnung zu ermöglichen. Das haben die Spitzen der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD zum Auftakt ihrer Klausurtagung auf der Zugspitze beschlossen. Zudem soll mit Steueranreizen der Bau von Mietwohnungen gefördert werden, für den sozialen Wohnungsbau sollen bis zu zwei Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Berlin und Paris fordern Putin zu Zusammenarbeit auf

Berlin - Deutschland und Frankreich erwarten vom russischen Präsidenten Wladimir Putin in seiner neuen Amtszeit eine konstruktive Rolle bei der Lösung internationaler Konflikte. Russland müsse Teil der Lösung sein etwa bei den Krisen in Syrien und der Ukraine, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin. Man habe Interesse an einem Dialog mit Russland, aber auch Erwartungen an das Verhalten Russlands. Putin hatte am Montag den Eid für seine vierte Amtszeit abgelegt.

Stundenlange Verzögerung bei Rettung von Migranten

Rom - Wieder hat es bei der Rettung von Migranten im Mittelmeer Verzögerungen gegeben. 30 Stunden nach der Rettung von 105 Menschen habe die italienische Küstenwache deren Transfer auf ein größeres Rettungsschiff erlaubt. Das teilten die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Proactiva Open Arms mit. Die italienische Küstenwache bestätigte das, sagte aber nicht, ob die Migranten nach Italien gebracht werden dürfen. Zuvor hatte es ein bürokratisches Hin und Her zwischen der italienischen Seenotrettungsleitstelle und britischen Behörden, unter dessen Flagge die Retter fahren, gegeben.

Kassen für mehr Online-Behandlungen als ergänzendes Angebot

Berlin - Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben die Ärzte ermuntert, sich für mehr Fernbehandlungen mit digitaler Technik zu öffnen. Videosprechstunden und Online-Konsultationen als Ergänzung des traditionellen Arzt-Patienten-Verhältnisses seien überfällig, hieß es vom GKV-Spitzenverband. Wichtig dabei sei aber, "dass niemand, der einen Arzt von Angesicht zu Angesicht sprechen möchte, zu einem virtuellen Kontakt gedrängt werden darf". Eine stärkere Freigabe von Online-Behandlungen ist ein Thema des Ärztetags, der heute in Erfurt beginnt./n1/DP/zb

