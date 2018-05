Die Datenschutz-Krise trifft Facebook ins Mark. Kritik kommt zunehmend auch aus den eigenen Reihen. Die AdTech-Branche steht vor Umwälzungen. Nur eins ist sicher: Die Werbung gehört zu den Verlierern.

Nach dem Datenmissbrauch durch Cambridge Analytica und weiteren Datensammlern steht Facebook vor der größten Krise seiner jungen Unternehmensgeschichte. Dem aktuellen Quartalsgewinn konnte das noch nichts anhaben: Im 1. Quartal 2018 erreichte der Umsatz des Internetkonzerns zwölf Milliarden Dollar bei einem Nettogewinn von fünf Milliarden Dollar. Damit stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49 Prozent, der operative Gewinn des weltgrößten sozialen Netzwerks konnte gar um abenteuerliche 69 Prozent gesteigert werden.

Ganz beiläufig erfahren wir, dass Facebook auch Daten von Menschen sammelt, die keinen Facebook-Account besitzen. Dazu legen sie Schattenprofile ("shadow profiles") dieser Menschen an, deren Daten sie unter anderem über Tracking sammeln und speichern. Tun kann man dagegen nichts...

Vor dem US-Kongress hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg noch behauptet, von diesen "shadow profiles" keine Kenntnis zu haben. Diese dreiste Lüge entlarvten nun die Verantwortlichen von Burdas Browser Cliqz. In einem offenen Brief, veröffentlicht in mehreren überregionalen Zeitungen und der Werbefachpresse, bezichtigen sie Zuckerberg, in diesem Punkt gelogen zu haben. Weiter schreiben sie: "Das gibt den Konzernen aber nicht das Recht, Ihnen auf praktisch allen Webseiten heimlich hinterher zu schnüffeln und dort Ihre persönlichen Daten abzugreifen."

Während sich Zuckerberg scheinheilig entschuldigt für die Versäumnisse seiner Firma und zugibt, dass man nicht immer die nötige Verantwortung an den Tag legte, regen sich die Geister der Silicon-Valley-Gründer. Google-Mitgründer Sergey Brin fordert eine breite Diskussion über die Folgen der technologischen Entwicklung wie der Künstlichen Intelligenz. Er fragt, wie sicher diese Technologien seien und wie damit Menschen manipuliert werden können.

In einem Brief wandten sich mehr als 3000 Mitarbeiter von Google an den Vorstandsvorsitzenden Sundar Pichai, um gegen die Kooperation ihrer Firma mit einem Projekt des US-Verteidigungsministeriums zu protestieren. "Wir glauben, dass sich Google nicht am Geschäft des Krieges beteiligen sollte", hieß es in dem Schreiben, das die "New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...