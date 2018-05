=== *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:00 NL/DSM NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Heerlen *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q, Jona *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q, Holzminden *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK), Berlin 07:30 DE/Tom Tailor Holding AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis, Heidelberg 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q, Dortmund 07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,7 Mrd Euro zuvor: +19,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +27,0 Mrd Euro zuvor: +20,7 Mrd Euro *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, Herzogenaurach 08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 08:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q, München 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hannover 08:55 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q, München 09:15 CH/IWF und Schweizerische National Bank (SNB), 8th High-Level Conference on the International Monetary System Mit Federal Reserve Chairman, Jerome Powell *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV, Mannheim 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV, Karlsruhe 10:00 DE/Rheinmetall AG, HV, Berlin 10:00 DE/Takkt AG, HV, Ludwigsburg 10:00 DE/SHW AG, HV, Heidenheim 10:00 DE/Prognos AG, PK zum Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft, Berlin 10:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik sowie der Fallzahlen für die Politisch Motivierte Kriminalität 2017, Berlin 10:30 DE/Talanx AG, HV, Hannover 11:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), HV, Hamburg 11:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV, Hamburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd EUR 12:30 DE/Vorstände der Bundestagsfraktionen von SPD und CDU/CSU, Abschluss-PK nach Klausurtagung (seit 7.5.), Murnau *** 13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin *** 20.00 US/Entscheidung von Präsident Trump über Ausstieg aus Iran-Abkommen, Washington *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 2Q - DE/Instone Real Estate Group NV, Jahresergebnis, Essen - US/Liberty Global Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss), Englewood - DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Hochtief AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von Abertis Infraestructuras SA - DE/Audi AG, AR-Sitzung - DE/Nfon AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

